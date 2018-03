L'oeuf , on en raffole!

Qu’il soit teint, cuit dur ou passé en omelette, l’œuf est l’un des symboles les plus marquants des fêtes de Pâques. Elément indispensable en pâtisserie-confiserie, l’œuf peut se révéler subtil quand il est cuisiné pour lui-même. Guignons sous la coque.

PIERRE-ÉTIENNE JOYE

Quoi de plus sympa qu’un œuf? C’est le soleil qui frétille quand il sort de sa coquille», chante Pierre Perret, qui en connaît un rayon en matière de tortore. Et c’est vrai qu’il contient une portée symbolique lumineuse et chantante, notre œuf printanier. Oui, on va faire éclore ses qualités gustatives dans des préparations qui le mettent en valeur. Goût, saveur et texture en tête.

Avant de le décortiquer dans tous les sens, disons-le tout de go: l’œuf est bon pour la vie. Avec un pouvoir universel, celui de se faire…