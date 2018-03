Marie-Berthe Ropraz-Clerc s’est éteinte subitement le 3 mars, dans sa 81e année. Un dernier hommage lui est rendu aujourd’hui mardi, en l’église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.

Marie-Berthe naquit à Farvagny le 7 novembre 1937 dans le foyer d’Henri et Cécile Clerc. Elle était la deuxième des cinq filles de la famille. Elle suivit ses écoles à Corpataux.

Elle se maria avec Michel Ropraz et eut le bonheur de mettre au monde trois enfants: Annelyse en 1962, Arlette en 1965 et Charly en 1969. Le cercle s’agrandit ensuite et elle eut la joie de chouchouter sept petitsenfants et cinq arrière-petits-enfants.

En 1979, toute la famille déménagea à Bulle. Marie-Berthe travailla alors plus de vingt ans au magasin de fleurs de la Migros de Bulle, jusqu’à sa retraite. Hélas, en 1992, elle connut le…