Marie Kolly médaillée de bronze en Italie

Marie Kolly a disputé en début de semaine en Italie, à Folgaria, la Coppa Europa, nouvelle étape du Critérium européen. La patineuse gruérienne y a décroché la médaille de bronze. «J’ai réalisé un bon programme court, avec un triple saut en combinaison et un double axel», rapporte l’athlète de 19 ans, alors classée quatrième sur 26 participantes. «Le lendemain, j’ai proposé un bon programme long, avec la réussite de deux des quatre triples sauts tentés. Et, malgré quelques erreurs, j’ai tout de même réussi à grimper d’une place pour décrocher le podium. Avec 109,52 points et une médaille, je suis très contente, même s’il me reste des choses à améliorer dans mes programmes.» Marie Kolly aura l’occasion de le faire lors de la dernière compétition de sa saison. Ce sera mi-avril à la Geneva…