Après une dernière belle journée de printemps, Maurice Allemann s’est éteint au matin du 15 mars, à l’HFR Fribourg, emporté par une courte, mais agressive maladie.

Né le 10 février 1946 dans le foyer de Lucie et Raymond Allemann, des parents qu’il a profondément respectés, Maurice a grandi à Avry-devant-Pont, au domaine Sur-Pin, avec ses onze frères et sœurs. Après une enfance passée à la ferme, il est entré aux CFF à l’âge de 18 ans. Les trains, il ne les a plus quittés durant quarantequatre ans, jusqu’à sa retraite, prise à 62 ans.

C’est que Maurice avait bien l’intention de profiter de tout ce que la vie lui avait apporté. Notamment le bonheur avec son épouse Eliane Clerc, une fille de Farvagny rencontrée lors d’un bal à Siviriez. De cette belle union, officialisée le 3 octobre 1970,…