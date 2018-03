Michel Seydoux est décédé mercredi des suites d’un cancer rare et foudroyant décelé une semaine auparavant. Il était dans sa 66e année. Un dernier hommage lui a été rendu jeudi après-midi à Bulle.

Michel Seydoux est né le 13 décembre 1952, à Broc, et il a fait ses écoles à Fribourg, une ville qu’il aimait particulièrement pour son ambiance et ses recoins magiques. Enfant, il aimait passer ses étés avec son grand-père d’Albeuve comme garçon de chalet sur la montagne de Lys et du côté des Ecosalla. Il a toujours eu comme passions la nature, les oiseaux, la musique, le dessin ou encore la photographie.

Parti à Schaffhouse pour faire son apprentissage dans le service près des chutes du Rhin, il y rencontra Madeleine, du val de Bagnes, qu’il épousa en 1973. Michel avait fait auparavant son…