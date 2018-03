Musique et peinture mises en commun

La Société des concerts de Fribourg organise samedi, en collaboration avec l’Université, une journée «peinture et musique». De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, des ateliers se tiennent au pavillon de musicologie: les participants peindront d’après des œuvres de Bartok et Kurtag jouées par des élèves du Conservatoire. A 16 h 15, la musicologue Delphine Vincent présentera le concert de 17 h, à l’aula de l’Université: Ivan Zerpa et Julie Cuennet (violon), ainsi que Fiona Hengartner (piano) joueront face aux créations picturales. www.concertsfribourg.ch.