Noémie Kolly et Pierre Bugnard dans les points en Coupe d’Europe

Deux skieurs de la région ont participé, mardi et mercredi, aux finales de la Coupe d’Europe. A Andorre, dans la station de Soldeu, Pierre Bugnard a pris le départ hier du slalom géant. Le Charmeysan s’est classé 18e, à 1’’98 de l’Autrichien Dominik Raschner. Au classement général de la discipline, le Gruérien termine 17e. Encore une épreuve de Coupe d’Europe est au programme cet hiver pour Pierre Bugnard. Vendredi, il sera au départ du super-G. De son côté, Noémie Kolly a pris part mardi à la descente. Elle a fini 29e, à 2’’89 de la victoire. Le lendemain, la skieuse de La Roche n’a pu faire mieux que 37e du super-G, à 1’’95 de la lauréate, l’Autrichienne Ariane Raedler. Au classement général de descente et de super-G, la Gruérienne termine respectivement 21e et 30e.