Pardon Martin

Je ne suis pas de ceux qui dénigrent ton sport, que j’avais pourtant tout pour ne pas aimer, un truc étrange avec des fusils, pour un antimilitariste comme moi, c’était une digne cible à sarcasmes. Mais j’avoue que déjà, de temps en temps, mes déprimes molles du dimanche m’avaient scotché sur Eurosport, et j’avais ressenti un vague intérêt pour cette discipline curieuse, qui mêle l’effort extrême et le contrôle de soi comme nulle autre. Un sport fait pour les Suisses où les Suisses ne gagnent pas: le biathlon.

Et puis, tout s’est précipité en 2002. Je séjournais à Beyrouth alors que les jeux Olympiques battaient leur plein du côté de Salt Lake City. Il faisait nuit à l’est de la Méditerranée quand les biathlètes me cueillaient de retour d’une journée pleine, gorgée d’images et de…