A Pas perdusDésinvolture

STOP AU SOCIALOBASHING. D’accord, la tactique du PS fribourgeois vis-à-vis de la candidate des Verts Sylvie Bonvin-Sansonnens est risquée (il a manqué à cette dernière, rappelons-le, 1500 voix pour être au deuxième tour) et elle oblige les socialistes à réussir le sauvetage de leur siège. Mais si on prend les voix du Parti des artistes (2035) ajoutées à celles de Sylvie Bonvin-Sansonnens, ça faisait le joint en cas d’alliance de Claudio Rugo avec les Verts. Et cette logique marche aussi dans l’autre sens. Un soutien des Verts au Parti des artistes plaçait Claudio Rugo au deuxième tour. Et qu’est-ce qu’on aurait dit alors dans les comités directeurs des partis? Du grand art!

