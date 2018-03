Performance pour une première

Les artistes zurichoises Michèle Graf (née en 1991) et Selina Grüter (née en 1987) sont les invitées de Fri-Art, pour leur première exposition personnelle dans un centre d’art. Intéressées par la production de langage et de mouvement, elles proposent une performance intitulée Contradictory statements, qui prend la forme d’un événement continu sur deux semaines. Du mercredi au dimanche, sur une plate-forme construite pour l’occasion, six personnes performeront durant vingt minutes à 13 h, 15 h et 17 h. Le principe: chacun doit contredire ce que le précédent vient d’exprimer. Le procédé permet un dialogue qui peut se développer à l’infini.

En parallèle, à l’étage, le centre d’art de Fribourg présente des films de Marc Adrian (1930-2008), réalisés de 1958 à 1977. Il fait partie des…