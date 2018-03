Poésie de la psyché-pop

Barbagallo

DANSE DANS LES AILLEURS

Sony Musics

Il est né à Albi, vit à Toulouse, joue de la batterie pour le groupe australien Tame Impala et porte un nom aux origines siciliennes. Les étiquettes, même biographiques, collent mal à Julien Barbagallo. Musicalement aussi, l’ancien batteur de Tahiti 80 aime l’éclectisme, les contrastes, les rencontres. Cet insaisissable auteur-compositeur-interprète a choisi d’enregistrer ce troisième album solo (après Amor de Lonh et Grand chien) dans l’ancien studio de Nino Ferrer, isolé à la campagne. Du grand Nino, Barbagallo a aussi les douceurs mélancoliques, un superbe sens de la mélodie et cette manière décalée de transcender les genres.

Le psyché-pop-folk raffiné de Danse dans les ailleurs paraît totalement hors du temps, à la fois profondément…