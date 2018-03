Quatre victoires au Canada pour Goumoëns

L’appel du Canada a été trop fort pour Michel Goumoëns, et le Veveysan ne regrettera pas son déplacement dans l’Ouest nord-américain. Cette semaine, le skieur de vitesse de 50 ans a remporté les quatre courses auxquelles il a participé sur la mythique pente de Sun Peaks. «Après un été difficile, une blessure au boulot et une préparation retardée, j’ai dû faire un choix sur mes courses», rappelle celui qui a terminé troisième du classement final de la Coupe du monde de vitesse la saison dernière. «Mon feeling avec le Canada est trop fort et j’ai décidé d’y aller quand même, avec un petit staff. Les conditions étaient exceptionnelles, la neige incroyable et le temps magnifique! Tous les feux étaient au vert pour mettre les gaz, sur une piste que j’affectionne particulièrement.» KA