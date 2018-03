Rémi Bonnet a pris part, de vendredi à dimanche, à l’Epic Ski Tour, une course de trois étapes (10 km, 9,5 km et 8 km) se déroulant en Italie, dans les Dolomites. Troisième de la première manche, puis huitième et à nouveau troisième, le Charmeysan a finalement terminé quatrième du classement général, dominé par l’Italien Michele Boscacci. A noter que les Suisses Martin Anthamatten et Werner Marti se sont respectivement classés deuxième et troisième.