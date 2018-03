Rap belge et house anglaise

L’Or du commun et Lone sont les deux têtes d’affiche du week-end à Ebullition.

Ils sont potes avec Roméo Elvis et viennent de jouer en première partie de Lomepal. L’Or du commun (photo), qui joue ce vendredi à Ebullition, participe pleinement à l’actuel bouillonnement du rap francophone. Et pas seulement fran- çais, puisque ces jeunes MC’s viennent de Belgique.

Collectif né en 2012 et désormais réduit à trois membres (Primero, Loxley et Swing), l’ODC a déjà sorti trois albums, L’origine (2013), L’odyssée (2015) et Zeppelin l’année dernière. Largement de quoi évoluer: après des débuts assez old school, L’Or du commun est passé à un rap planant parsemé d’humour. En témoigne notamment l’ambiance chill d’Apollo (en featuring avec Roméo Elvis), dont le clip cartonne sur YouTube, avec près de…