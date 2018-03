Regards croisés sur la Sérénissime

Collectif

VENISE, SUR LES PAS DE CASANOVA

Glénat

Venise est magnétique. La fascination du passé y rejoint une attirance toute moderne, mais on ne sait si elle est morbide ou simplement mélancolique. Malade de sa légende et de son image autant que de ses fondations, la Cité des Doges est en sursis. A revoir les tableaux de Canaletto et de Guardi, à relire Casanova, à revisiter son histoire, on se rappelle l’incroyable pouvoir d’ensorcellement de la Sérénissime. Pour son malheur.

Pour le Festival d’Angoulême de cette année, la Fondation Glénat a voulu relier la Venise du XVIIIe siècle à celle d’aujourd’hui, en demandant à huit artistes de bande dessinée de marcher sur les pas du grand séducteur. Le catalogue de l’exposition démontre cet écho temporel: dans le dépouillement pour François…