Restos du cœur

TF1, VENDREDI, À 21 H

Enfoirés 2018: Musique!

En janvier 2018, les Enfoirés ont enflammé le Zénith de Strasbourg lors de sept concerts exceptionnels. Fidèles à l’appel lancé par Coluche dès 1985, trente-trois artistes de renom ont répondu présent, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Cette année, la bande des Enfoirés nous donne rendez-vous pour un voyage dans le temps, l’espace et les airs à travers des tableaux inattendus et époustouflants. En 2018, les artistes reprennent toujours aussi bien des tubes du moment que des titres incontournables et ont également rendu hommage à Johnny Hallyday et France Gall. Le spectacle s’ouvre au son de Jejoue delamusique, un morceau signé Calogero, repris de façon très enjouée par toute la troupe, vêtue de rouge, dans un cirque enchanté. Les 17…