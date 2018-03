Rien se crée , rien ne se perd

Quelque part au fond de chaque jardin trône un composteur. Pratique pour évacuer les feuilles, les branchages et même les déchets de cuisine. Mais, pour que le processus mène à l’obtention d’un compost qui viendra nourrir la terre et les légumes du potager, quelques règles doivent être respectées.

SOPHIE ROULIN

Valoriser ses déchets de jardin et de cuisine pour en faire un fertilisant pour ses prochaines plantations. C’est le but visé par tous les jardiniers en plaçant un composteur au fond de leur parcelle. Pour que les déchets se transforment en compost, il faut un petit coup de main de la nature et de ses microhabitants. Empiler les épluchures, le gazon et les feuilles mortes n’est pas suffisant. Jacques Robadey donne des conseils. Paysagiste et pépiniériste de formation et…