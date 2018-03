Sara Oswald en concert solo

La violoncelliste Sara Oswald joue demain soir à La Spirale. Elle interprétera ses propres compositions aux «contours cinématographiques».

Elle a joué avec Sophie Hunger, les Young Gods, Pascal Auberson, Colin Vallon, Christophe Calpini, Olivia Pedroli et tant d’autres. Elle a cofondé Barbouze de chez Fior et Mmmh! On a pu la voir au théâtre (notamment aux Osses dans Les acteurs de bonne foi), dans des performances, des lectures… Demain soir, la violoncelliste Sara Oswald revient à Fribourg, sa ville natale, pour présenter son projet solo à La Spirale.

Solo, mais pas tout à fait. Sara Oswald sera certes seule sur scène, mais l’ingénieur du son Bertrand Siffert et l’éclairagiste Mario Torchio participent pleinement au projet. Leurs effets sonores et lumineux «accentuent le caractère…