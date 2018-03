Septuagénaire légèrement blessé à Domdidier

alors qu’un véhicule venait en sens inverse, occupé par une femme de 27 ans et sa fille de 4 mois.

Les deux automobiles se sont percutées frontalement. Légèrement blessé, le septuagénaire a été pris en charge par une ambulance du Centre de secours et d’urgences du Nord vaudois et de la Broye pour être acheminé à l’hôpital. L’intervention d’une seconde ambulance a été sollicitée afin de consulter la conductrice et son enfant. Elles n’ont pas été blessées. Les deux véhicules accidentés ont été pris en charge par le garage de service.

Les sapeurs-pompiers du CSPI Belmont-Broye et du SDIS de Payerne ont été mandatés sur place afin de remettre en état la chaussée. Pour les besoins de l’intervention, l’une des voies du tronçon de route concerné a été fermée à la circulation pendant une heure.