Soirée hip-hop ce vendredi à Fri-Son (20 h), avec l’Irlandais Rejjie Snow. Né en 1993 d’une mère irlando-jamaïcaine et d’un père nigérian, cet adepte d’un rap jazzy et romantique défend des valeurs féministes et antiracistes. Il a collaboré avec des artistes comme Loyle Carner, Joey Bada$$, Kaytranada, Lewis OfMan… www.fri-son.ch.