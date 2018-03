Simon Chatagny part de Bulle et va à Romont

Il aura marqué de son empreinte le passé récent du FC Bulle. Auteur de 49 buts en quatre saisons et demie, Simon Chatagny quitte le club du chef-lieu gruérien. «C’est une surprise, même s’il a moins joué lors du 1er tour, explique le président Philippe Kolly. Il y a eu une rupture de confiance avec l’entraîneur et il a émis le souhait de s’en aller et de retrouver son frère Loïc à Romont. Simon a beaucoup compté et j’ai toujours apprécié ses qualités humaines.» Ainsi, l’attaquant retrouvera le CS Romontois, en 2e ligue inter également. Un club qu’il avait déjà fréquenté lors de la saison 2012-2013. Pour compenser ce départ, Yessin Sdiri, de Guin, débarque à Bouleyres. A noter qu’au niveau des arrivées, le club a accueilli Frédéric Tosato (Colombier), Frédéric Pradervand (Romont) et…