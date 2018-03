Spleen électrosymphonique et hyperléché

Editors VIOLENCE

Treize ans après The back room, Editors sort un sixième album à la fois attendu et redouté. Têtes de pont de la pop anglaise actuelle, avec Muse ou Franz Ferdinand, les natifs de Birmingham ne révolutionnent plus grand-chose depuis quelques années. A l’image de leur single Hallelujah (so low), une bluette électrosymphonique, à la production hyperléchée, avec ses mille couches de sonorités enchevêtrées. Dans le genre Depeche Mode sans la verve, mais avec la même noirceur sautillante, Editors répète les recettes de son succès.

Très synthétiques depuis plusieurs disques, les compositions d’Editors gagnent de plus en plus en complexité. Comme si chaque élément était le fruit d’une intense réflexion, parfois très scolaire, et d’un choix éclairé sur la meilleure…