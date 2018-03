Tout s’est joué dans les arrêts de jeu

Avec un nouveau visage, le CS Romontois s’est fait l’auteur d’une contre-performance dimanche face à Echichens. Les Glânois ont concédé le match nul alors qu’ils avaient pris l’avantage à la 90e minute.

CLARA FRANCEY

Ce week-end, le championnat de 2e ligue inter a repris ses droits. Si de nombreuses rencontres ont dû être annulées à cause des conditions météorologiques, la rencontre entre Echichens et le CS Romontois a pu se tenir sur le nouveau terrain synthétique de Lonay. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que, pour cette reprise, tout ne s’est pas passé comme les Romontois l’espéraient.

L’ouverture du score des Vaudois tombée très rapidement, d’une reprise de la tête de Rapin (9e, 1-0), faisait craindre le pire au néopromu. Ce dernier peinait en effet à se montrer dangereux et…