Training Day

RTL9, MERCREDI, À 20 H 40

Jake Hoyt est une nouvelle recrue de la police de Los Angeles. Décidé à devenir inspecteur, il sollicite une mise à l’essai de 24 heures auprès du sergent-chef Alonzo Harris, un vétéran de la lutte antidrogue qui opère depuis douze ans dans les quartiers les plus chauds de la ville. D’emblée, Harris fait monter la pression, considérant Jake comme un gamin, raillant sa candeur et son inexpérience. Commence alors une longue et périlleuse tournée à travers les bas quartiers, les premiers contacts rudes… ■