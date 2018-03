Un centre de formation et d’administration à 35 mio

La Fédération fribourgeoise des entrepreneurs a acquis en 2013 un terrain de 45 000 m2 à Courtepin. Elle y forme depuis les machinistes et les grutiers du canton. Jeudi soir, ses membres ont accepté à l’unanimité d’investir 35 millions de francs pour y construire trois bâtiments. «Un bâtiment administratif équipé d’un restaurant et une halle pour les machinistes devraient être mis en service à la fin 2019, précise le communiqué de presse de la Fédération. Le troisième bâtiment, une halle pour les cours interentreprises de maçons, carreleurs et peintres, devrait être remis à l’Association du centre professionnel, qui la finance, à la rentrée scolaire 2020.»