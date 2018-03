Un mal à prendre au sérieux

L’endométriose est une affection gynécologique douloureuse et invalidante, qui a longtemps été négligée. Ses conséquences sont pourtant sérieuses: l’infertilité pour Stéphanie Grandjean, comme pour 30 à 50% des femmes qui en souffrent.

PRISKA RAUBER

Souffrir d’endométriose, c’est une chose. Que cette maladie vous empêche d’avoir un enfant, c’est terrible.» Stéphanie Grandjean, 42 ans, tente depuis plus de dixsept ans de concevoir un bébé. Mais cette affection (lire ci-dessous) a endommagé ses trompes de Fallope et ses ovaires, les empêche de produire de beaux ovules et de leur permettre de rencontrer les spermatozoïdes de son mari. L’infertilité est pour cette habitante d’Attalens la conséquence la plus préjudiciable de sa maladie. Une maladie longtemps négligée qui touche une femme sur…