Un monstre peut en cacher un autre

Et si un serial killer habitait les rives du Loch Ness? Annie Redford et Lauren Quigley mènent l’enquête dans LochNess (dès dimanche à 22 h 35 sur RTS1). On a beau avoir cherché et cherché, pas de trace de monstre dans le Loch Ness. Les légendes et les croyances offrent à cette région des Highlands de belles possibilités touristiques. Elles lui donnent aussi une part de mystère. Telle est la toile de fond de LochNess, nouvelle série policière proposée par RTS1 (dès dimanche à 22 h 35).

Alors, forcément, il se passe des choses anormales à Lochnafoy, petite bourgade lacustre. D’abord, un cadavre est retrouvé dans le lac, retenu par une pierre de curling. Plus tard, un joggeur découvre le corps inanimé de Niall Swift, un prof de piano bien sous tous rapports. Il semble tombé d’une falaise.…