Un oratorio inédit de Nicola Porpora

Pour leur 33e édition, les Concerts de la Semaine sainte, à Fribourg, rendent hommage à Luigi Ferdinando Tagliavini – décédé l’année dernière – qui a dirigé pendant trente-cinq ans l’Institut de musicologie de l’Université de Fribourg. Les concerts de jeudi et vendredi, en l’église du Collège Saint-Michel, lui sont dédiés. Directeur artistique de la manifestation, Yves Corboz a été élève et ami de cet organiste et compositeur italien.

En son honneur, les deux concerts proposeront en première suisse la recréation de Il trionfo della Divina Giustizia ne’tormenti e morte di Gesù Cristo. Cet oratorio inédit est une œuvre de jeunesse de Nicola Porpora (1686-1768), qui fut un des maîtres de chant de l’école napolitaine du XVIIIe siècle. Il a notamment eu pour élève le célèbre castrat…