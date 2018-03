Un plagiat authentique et sincère

MUSIQUE The Breeders

ALL NERVE

4AD/Musikvertrieb

Eh bien, la réponse est non. A la question que tout le monde se pose sur le nouvel album de The Breeders, on ne peut que se rendre à l’évidence: le groupe n’a pas réussi le coup de maître de Cannonball, ce tube planétaire qui, en 1993, réconciliait les sonorités rugueuses du grunge finissant et une certaine fausse légèreté pop incarnée aux Etats-Unis par R.E.M. En un titre, l’ancienne bassiste de The Pixies mettait alors tout le monde d’accord… Puis plus rien, ou presque.

Reformée le temps d’une tournée pour les vingt ans de ce succès, la formation classique du groupe (avec les deux sœurs Deal) sort donc cette semaine un cinquième album, All nerve, aux allures de madeleine de Proust. Tout coïncide pour rajeunir de vingt-cinq ans: mêmes…