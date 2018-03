Un week-end avec Yellow Claw et les Swiss Star Games

Le duo Yellow Claw joue désormais plus souvent dans les grands festivals que dans les clubs. Ils font exception ce jeudi à Bulle (dès 22 h 30): les deux DJ néerlandais sont à Globull pour une de leurs seules dates en club de l’année. Acteurs majeurs de la trap music, ils ne se sont plus produits en Suisse depuis une année. Ils seront encadrés par les DJ résidents de Globull, Numan et Firefly. Dimanche, comme chaque année à Pâques, Globull accueillera les Swiss Star Games. Vingt artistes confirmés et étoiles montantes se partageront les trois scènes, dans tous les styles, pour la 18e édition de cette manifestation qui vise à réunir les plus grands talents électro de Suisse. www.globull.ch.