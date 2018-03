Une loi unifiée pour la mobilité

Le canton a besoin d’une nouvelle loi sur la mobilité. Jeudi, le constat a été unanime parmi les députés du Grand Conseil. Avec 95 voix, ils ont adopté une motion d’Eric Collomb (pdc, Lully) qui demande l’unification de lois sur les routes et les transports. Une modernisation et une simplification du cadre légal permettront, selon lui, d’augmenter la compétitivité du canton: «Les entreprises ont besoin d’une desserte suffisante et d’une fluidité du trafic.»

Le Conseil d’Etat s’est dit favorable à la motion. «Ces lois sont obsolètes, a constaté Jean-François Steiert, directeur de l’Aménagement, de l’environnement et des constructions. Celle sur les routes date de 1967 et celle sur les transports de 1994. Les normes ont considérablement évolué depuis.»

Les députés qui se sont exprimés au…