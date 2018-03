Une nouvelle galette de chansons contagieuses

Kadebostany

MONUMENTAL

Republic of Kadebostany

Depuis plus d’une année déjà, le tube Mind if I stay tourne en boucle sur les radios branchées (et parfois généralistes). C’est dire si le troisième album de Kadebostany était attendu, cinq ans après Pop collection, qui a hissé le groupe sur la scène internationale. Avec les treize titres de Monumental, les Lausannois confirment leur incroyable qualité à signer des chansons contagieuses (Save me), taillées aussi bien pour les ondes que pour les ascenseurs ou les grandes scènes des festivals en plein air.

Après le départ houleux de la chanteuse Amina, l’omnipotent DJ-musicien-producteur Guillaume Bozonnet a trouvé la perle rare en la personne de l’intrigante Kristina, accompagnée d’une pléthore d’invitées aux voix toutes plus envoûtantes les…