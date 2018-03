Vingt personnes évacuées à cause d'un incendie

Le Centre d’engagement et d’alarme de la Police cantonale a été avisé peu avant 21 h 30 heures. A leur arrivée sur place, les agents ont constaté que la cage d’ascenseur extérieure de l’immeuble était la proie des flammes et qu’un dégagement de fumée envahissait le locatif, situé à la rue Nestlé.

Une évacuation préventive de 20 locataires présents a été effectuée. Un couple avec un enfant et deux autres locataires ont été contrôlés par une ambulance du sud fribourgeois dépêchée sur place. Ils ont pu réintégrer leur logement au terme de l’intervention.

Les 25 pompiers du corps des sapeurs-pompiers CSPi Grevire ainsi que les 11 pompiers du Centre de Renfort de Bulle sont rapidement parvenus à maîtriser et éteindre cet incendie, relève le communiqué de la police

En raison des résidus de fumée dans les étages supérieurs, certaines familles ont dû être relogées par les autorités communales. Les autres locataires ont pu regagner leur domicile. La cage d’ascenseur extérieure a été fortement endommagée.

Pour les besoins de l’intervention, la rue Nestlé a été fermée à la circulation pendant environ trois heures.

Une enquête a été ouverte et tentera de déterminer les causes de cet incendie.