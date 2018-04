«L’esprit de groupe est très important»

Ce soir à 17 h, le club gruérien accueille Colombier. Quatrièmes du classement, les hommes de Thierry Bally tenteront de prendre leur revanche face aux Neuchâtelois, contre lesquels ils s’étaient inclinés 5-0 lors du 1er tour. Pour cela, les Tourains devront pouvoir compter sur une défense solide, dont fait partie depuis plusieurs saisons maintenant Liridon Asaj (24 ans).

Vous ne devez pas logiquement garder un bon souvenir de votre dernière confrontation face à Colombier…

Non, car on s’était pris une belle claque, en perdant déjà 2-0 après six minutes. Cela fait une semaine qu’on prépare notre vengeance et je peux assurer que toute l’équipe est motivée comme jamais.

Votre équipe, justement, a connu un changement d’entraîneur inattendu juste avant la reprise. Comment se déroule la prise…