«Nous avons droit à notre part»

L’Association fribourgeoise du 1er mai, qui regroupe plusieurs organisations syndicales, a présenté ses revendications pour la fête à venir.

«Prenons notre part, nous y avons droit» est le thème choisi cette année pour la manifestation du 1er mai. Les syndicats membres de l’Associatoin fribourgeoise du 1er mai ont présenté hier leur programme et leurs revendications à la presse.

Chaque domaine économique a ses propres attentes. Celles du secteur public ont été largement commentées ces derniers jours, avec le rapport concernant les employés de l’HFR et leur possible sortie de la Loi sur le personnel de l’Etat (LPers). «Un tronçon du cortège sera réservé au personnel de l’HFR, note Milka Ivanovic, secrétaire de l’Union syndicale fribourgeoise et coordinatrice pour la manifestation. La…