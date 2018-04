RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

L’Amérique à vélo: l’incroyable défi d’une ex-sédentaire

Les conséquences du sédentarisme sur la santé sont nombreuses: surpoids, mauvaise image de soi et à plus long terme on peut citer les problèmes cardiovasculaires et le diabète. Fin 2016, la Haute Ecole de santé du canton de Vaud (HESAV) tente une expérience novatrice de prévention: cibler avec précision les sédentaires et mettre le paquet pour les faire bouger. L’établissement propose gratuitement un programme de remise à l’activité physique pour ses étudiants sédentaires. Carla Reis, pas sportive, s’engage dans ce programme…

Psychiatrie hospitalière: la folie des tarifs réglementés

Depuis le 1er janvier 2018, les hôpitaux psychiatriques doivent appliquer un nouveau système tarifaire, le Tarpsy, qui les…