38 000 lecteurs pour «La Gruyère»

Les journaux et magazines suisses ont dans l’ensemble conservé leurs lecteurs durant ces six derniers mois. En Suisse romande, Le Matin souffre, à l’inverse du Temps et des régionaux. Comme l’an dernier, le print se maintient à un niveau élevé: 93% de la population lit régulièrement un média reposant sur l’imprimé. La proportion des adeptes du papier et de ceux qui préfèrent l’offre en ligne s’est maintenue à respectivement deux tiers pour un tiers.

20 minutes en allemand, français et italien reste le poids lourd de la presse suisse. Dans ces trois langues, il touche chaque jour plus de 2,7 millions de personnes, qu’il s’agisse d’un lecteur du journal ou d’un utilisateur unique sur le web. En Suisse romande, le gratuit sur papier a gagné 10 000 lecteurs en six mois (496 000) et le site en compte 305 000.

Dans le même segment, Le Matin suit avec 218 000 lecteurs, soit 16 000 de moins que lors du dernier pointage en octobre. Cette érosion n’est même pas compensée en ligne, la fréquentation passant de 124 000 à 112 000 utilisateurs. L’édition dominicale ne va pas mieux: en un an, Le Matin Dimanche est passé de 405 000 lecteurs à 371 000, une baisse qualifiée de «significative» par l’étude. L’éditeur Tamedia a d’ailleurs lancé en mars une nouvelle formule avec des cahiers thématiques remaniés.

Le Temps affiche à l’inverse une bonne stabilité, voire une progression. Le titre de Ringier enregistre ainsi 9000 fidèles de plus (112 000) sur six mois et peut compter sur 48 000 lecteurs en ligne. La Liberté et son e-paper restent stables à 94 000 (à quoi il faut ajouter 3000 lecteurs en Suisse alémanique).

Au rayon magazines, L’Illustré est également en perte de vitesse, de 294 000 fidèles à 269 000, une baisse qualifiée de significative sur six mois. L’hebdomadaire compte 31 000 lecteurs en ligne. Bilan suit la même glissade, le lectorat passant de 57 000 il y a un an à 41 000. ATS/GRU