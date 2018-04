VILLARS-SOUS-MONT

André Pasquier s’est endormi le 5 avril, dans sa 84e année. Un dernier hommage lui est rendu ce samedi en l’église de La Tour-de-Trême.

André vit le jour le 20 septembre 1934 dans le foyer de Béatrice Dupont et Aloïs Pasquier. Il avait une sœur aînée, Madeline. Il fit ses classes à La Tour-de-Trême. Très tôt, il apprit à travailler au côté de son papa. Durant les vacances, il était garçon de chalet. Plus tard, il travailla pour Mme Descuves, primeurs. Il aimait les choses simples, les gens, le contact et ses copains. Il chanta durant plusieurs années au chœur mixte de La Tour-de-Trême. Durant ses loisirs, il aimait se retrouver au chalet avec sa famille et ses amis.

Il fit un apprentissage de tapissierdécorateur auprès de la Maison Ottet, à Bulle. Il travailla ensuite…