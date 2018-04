Animal, on est mal…

Le film Thelobster(avec Colin Farrel, Rachel Weisz et Léa Seydoux) est projeté ce jeudi (20 h 30) à Ebullition. Signé du réalisateur grec Yórgos Lánthimos, il se passe dans un futur où toute personne célibataire est arrêtée, transférée dans un hôtel et dispose ensuite de 45 jours pour trouver l’âme sœur. Faute de quoi, elle sera transformée en l’animal de son choix. Pour échapper à ce destin, un homme s’enfuit et rejoint un groupe de résistants. Le film a remporté le prix du jury au Festival de Cannes, en 2015. www.ebull.ch.