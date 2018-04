Avec la maman ravitailleuse

Isabelle Rime a entamé vers 2 h un périple qui l’a menée de Charmey au point de ravitaillement entre le col de la Chaux et la Rosablanche, afin d’approvisionner et encourager son fils Rémi Bonnet, qui terminera deuxième de la Patrouille des glaciers. LaGruyère a suivi ses traces toute la nuit.

JONAS RUFFIEUX

La sensation est inhabituelle et magique. Dans la télécabine au départ de Verbier, la nuit d’encre et la danse des étoiles à la fenêtre justifient à elles seules le réveil matinal, entendez 2 h. Dans l’obscurité, on devine le sourire d’Isabelle Rime, qui a pour mission de ravitailler son fils Rémi Bonnet avant la montée sur le col de la Chaux. Mais un sourire tendu: «Je n’ai pas dormi de la nuit, j’ai une grosse boule au ventre. J’ai toujours peur qu’un accident arrive ou que la…