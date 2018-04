Avec un pianiste virtuose d’Ukraine

Le chef d’orchestre Carlo Maria Giulini l’a qualifié d’«extraordinairement doué». Né en 1984, le pianiste ukrainien Alexander Romanovsky donne ce dimanche son premier récital aux International Piano Series, à l’aula de l’Université de Fribourg. Trois autres indices pour relever le talent et la précocité de ce virtuose: à 15 ans, l’Académie philharmonique de Bologne lui a décerné son doctorat honoris causa. Avant lui, deux musiciens avaient connu cet honneur au même âge: Mozart et Rossini… Deux ans plus tard, Alexander Romanovsky était lauréat du Concours international Ferruccio Busoni, l’un des cinq plus importants concours de piano au monde. Et en 2007, il a été invité par le pape Benoît XVI à donner un récital à la résidence papale pour le 110e anniversaire de la naissance de Paul…