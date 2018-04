Bienvenue au TOC! Attention, ceci n’est pas un exercice…

- Alors que le coup d’envoi de la Patrouille des glaciers sera donné mardi avec le départ de la première course entre Zermatt (ou Arolla) et Verbier, le Centre d’engagement tactique (le TOC) est opérationnel depuis le début de la semaine à Sion.

- Visite guidée avec ceux qui suivront à la trace, c’est peu dire, les 1600 patrouilles engagées.

- Le World Economic Forum de Davos et la PDG représentent les deux plus grands engagements militaires du pays.

KARINE ALLEMANN

Mardi, jour de la première course de la Patrouille des glaciers, le commandant Max Contesse devra prendre la décision de donner le coup d’envoi, de retarder la course d’un jour ou de l’annuler, en fonction des prévisions météo, de la qualité de l’enneigement et des conditions pour sécuriser le parcours, les participants et…