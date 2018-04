RTS1, MARDI, À 20 H 10



L’obsolescence bientôt déprogrammée?

L’obsolescence programmée pourraitelle devenir un concept obsolète? Programmer la mort d’un produit fait partie d’une logique économique de plus en plus souvent dénoncée. En France, Epson et Apple pourraient être condamnés pour délit d’obsolescence programmée. En Suisse aussi, la lutte s’organise. Combat juridique, mais pas seulement. Une partie des consommateurs-trices a changé d’optique… ■