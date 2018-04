Bonheur absolu via l'hypnose

Stéphanie Krieger présente son show aujourd’hui à l’Univers@lle. Elle est l’une des seules hypnotiseuses de spectacle en Suisse romande. Elle raconte comment elle voit son métier et sa perception de l’hypnose via ses expériences.

MAXIME SCHWEIZER

Banque, sac à dos, Club Med, partage, bonheur, escape game et hypnose. Autant de termes qu’a choisis Stéphanie Krieger pour se décrire. Parmi tout ce ramdam, la jeune femme dit garder un certain équilibre représenté par un triangle. «J’ai toujours gardé le Club Med, les escape rooms et l’hypnose. Ces trois domaines m’ont permis de faire ce que j’aime et ainsi apporter des sourires et du bonheur aux gens que je rencontre.»

A 29 ans, elle est bien connue et reconnue en Suisse romande pour ses qualités d’hypnotiseuse de spectacle. Un monde qu’elle…