Braquage sous haute tension

La série espagnole Lacasadepapel est devenue un phénomène planétaire depuis sa diffusion sur la plate-forme Netflix. Avis aux fans de films de gangsters: les nuits seront trop courtes pour avaler les deux premières saisons.

Faites le test autour de vous: demandez à n’importe quel ado s’il a vu Lacasadepapelet la réponse fusera, toujours la même: «Bien sûr! C’est vachement bien. Et la saison trois vient de sortir sur Netflix.» Lacasa depapel, c’est LA série choc du moment, le gros succès dont tout le monde parle. Le phénomène, plus impressionnant encore en dehors des frontières ibériques – la série a été créée en Espagne – a largement dépassé le cadre des adolescents et des jeunes adultes. Elle se consomme avec frénésie autant sur le petit écran des smartphones pendant la pause à l’école…