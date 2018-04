Bugnard 10e du super-G des championnats de Suisse

De nombreux skieurs de la région participent actuellement aux championnats de Suisse à Davos. Hier, à l’occasion du super-G, le Charmeysan Pierre Bugnard a pris le 10e rang, à 1’’04 du vainqueur Marco Odermatt. A noter que le Gruérien, qui n’a concédé que neuf centièmes à Beat Feuz, a terminé 7e Suisse. Paul Jaquet (Bulle) était également de la partie. Il a terminé 58e, Maxime Vauthey (Châtel-Saint-Denis) 76e. Du côté féminin, Valentine Macheret (Broc) s’est hissée à la 21e place du super-G, Amélie Dupasquier (Broc) à la 29e, Norina Mooser (Bellegarde) à la 36e et Victoria Murisier (Châtel-Saint-Denis) à la 43e. Jeudi, les combinés étaient au programme. Victoria Murisier s’est classée 16e et dernière, Paul Jaquet 45e et Maxime Vauthey 50e.