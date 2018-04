La saison de concerts à la chapelle Notre-Dame-des-Marches, à Broc, se poursuit ce samedi (20 h). Sous l’intitulé «Aux racines du style galant», Matthieu Romanens (ténor), Marc Pauchard (flûte à bec) et Adrien Pièce (clavecin) interpréteront des cantates et sonates du compositeur allemand Georg Philipp Telemann (1681-1767), tirées de Harmonischer Gottes dienst, Essercizii Musici et Getreue Musikmeister.