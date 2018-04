En découvrant le corps de Bénédicte Dalvet, Marleau a un choc: la jeune femme est son exact sosie, et pour cause, elle s’avère être sa sœur jumelle. Troublée, Marleau va utiliser sa ressemblance avec la morte pour enquêter, comprendre qui a tué Bénédicte et, de ce fait, se mettre en danger… Vendredi, à 21 h 10, sur RTS1