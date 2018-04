Défaite aux points et aux poings pour Arriola

Une semaine après sa victoire à Aarau, Vincent Arriola a participé samedi au meeting d’Arbon, en Thurgovie. Il y affrontait le boxeur local Aristote Nsalambi (85 kg). «Vincent a disputé un bon premier round et je pensais que ça irait nickel pour lui», raconte son entraîneur au club de Bulle, Stéphane Bovet. «Mais, par la suite, il s’est beaucoup trop lancé sur ses coups, il a voulu en finir trop vite. Et son adversaire était bon. Dès lors, Vincent s’est pris deux fois des contres et il a été compté à deux reprises par l’arbitre. Mais il a très bien terminé, en étant plus frais que le Thurgovien. Il a même réussi à lui mettre deux coups au foie.» Pour sa troisième montée sur un ring, le Glânois de 22 ans a donc enregistré la deuxième défaite de sa jeune carrière. «Maintenant, je pense…