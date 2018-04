Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

DE L’IMPORTANCE DE L’ITALIQUE pour indiquer le titre d’une œuvre ou d’un journal… Quand il est écrit dans notre édition de jeudi que LaLibertéest stable, le lecteur roué à ces pratiques typographiques comprend qu’il s’agit des dernières statistiques d’audience en nombre de lecteurs. En revanche, si l’on écrit la même chose sans italique, mais avec des guillemets, comme suit: la liberté est «stable» dans le monde, vous avez une pointe d’ironie (ouvrez les guillemets) mêlée à un soupçon de découragement (fermez les guillemets).

QUAND ON PARLE DE L’ÂGE BÊTE pour qualifier le début de l’adolescence, on exagère, évidemment. La preuve: le CO de Morat/ Murten n’a pas enregistré suffisamment d’élèves en filière bilingue (12 précisément). Ce serait donc qu’il y a encore dans le…